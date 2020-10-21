Тропические леса Амазонии повергаются хищнической эксплуатации. Деревья вырубаются под пастбища и плантации. Согласно последнему исследованию, десятую часть ответственности за это несёт Евросоюз, импортирующий из Бразилии мясо, сою и кукурузу.

От уничтожения «легких планеты» страдают всё её населения, но особенно - местные жители. Представители коренных народов ведут в кампанию защиты флоры и фауны, и соответственно, предотвращения климатических изменений.

В 2019 годы 30 таким активистов погибли. Вождь Динамам Тукса — из числа уцелевших:

«Мне угрожали, я нахожусь в опасности. Моим родственникам и друзьям угрожали. Мы живем в постоянной панике и страхе, потому что не можем полагаться на защиту государства. У меня были друзья, убитые в ходе этой борьбы. Мы не можем расслабиться, мы не можем терять бдительность, мы всегда должны быть начеку».

Кто нападает на местных экологов — до сих пор не выяснено. Но французский евродепутат Мишель Риваси подозревает селькохозяйственных производителей, которым они мешают:

"Фермеры получает пестициды для обработки своих культур, но используют их как оружие. Они распыляют пестициды с самолётов над деревнями, обрекая обитатетей на болезни, медленную смерть или бегство. Особенно уязвимы перед этим пестицидным оружием коренные народы».

Чтобы пресечь эту преступную практику, несколько фракций Европарламента призывают ЕС отказаться от торгового соглашения с союзом МЕРКОСУР, в который входит Бразилия.

Этого добивается и защитник коренного населения Амазонии и её природы. Динамам Тукса считает, что такое давление на Южную Америку — в интересах европейцев:

"Международное сообщество, в том числе европейское, должно защищать коренные народы, их территорию и нас, поскольку мы боремся за то, чтобы остановить изменение климата и глобальное потепление. Наш вклад приносит пользу не только тем, кто живет на этих территориях, но и всему человечеству ".

Многие депутаты Европарламента хотели бы принять закон, запрещающий импорт продуктов, произведённых на месте вырубенных лесов, а также позволяющий отслеживать такие продукты по всему миру.