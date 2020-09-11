"Гринпис": Европа виновата в пожарах в Амазонии

В эту пятницу флаг над главным зданием Европейской комиссии в Брюсселе сменился. Активисты организации "Гринпис" вывесили гигантский транспарант с надписью: "Пожары в Амазонии. Европа виновата".

Сини Эрая, активист "Гринпис"

"Мы здесь для того, чтобы напомнить европейским лидерам, что они также несут ответственность за разрушения и продолжающиеся пожары в Амазонии. Пожары там, как и в любой другой экосистеме, не случайны. Они являются следствием нашего сверхпотребления мяса, молочных продуктов, пальмового масла, древесины. Европейские лидеры могут положить этому конец, введя новые законы".

Хотя Европу и леса Амазонии отделяют тысячи километров, миллионы сельскохозяйственных животных в ЕС питаются соей, выращенной в Южной Америке. Часто фермеры расчищают землю и сжигают деревья, чтобы освободить места для полей. Пожары, бушующие по всей Амазонии, начинают распространяться на девственный лес. Ученые предупреждают, что разрушения могут достичь точки невозврата.

Совсем недавно в крупнейшем в мире тропическом водно-болотном угодье Пантанал на южной окраине тропических лесов Амазонии произошел рекордный пожар. Пантанал — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из самых биологически разнообразных сред в мире.

Запланированная торговая сделка со странами Южной Америки, известная как ЕС-Меркосур, вызывает обеспокоенность европейских политиков. Франция пригрозила наложить вето, а Германия выразила сомнения по поводу возможности заключения сделки. Депутаты Европарламента и экологи продолжают оказывать давление на страны Южной Америки и утверждают, что будут подписывать соглашения, только если разрушение лесов Амазонии остановится.