Бразилия может внести уточнения в сделку ЕС-МЕРКОСУР

Правительство Бразилии признает, что опасения по поводу гибели природы в долине реки Амазонка замедляют ратификацию торгового соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Оно было заключено в июне 2018 года с участием ещё трёх южноамериканских стран, но так и не начало выполняться. С тех пор экологические требования в мире возросли. Теперь Бразилия готова внести в сделку уточнения. Её посол в Брюсселе Маркош Гальвау считает, что двадцати лет переговоров было достаточно:

"О возрождении сделки с МЕРКОСУР никто не говорит, это совершенно исключено. То, что обсуждается и происходит в рамках данного и других торговых соглашений Евросоюза, это попытки политически укрепить их в интересах более устойчивого развития. В частности, предполагается удвоить юридические обязательства участников сделки по выполнению Парижского соглашения по климату".

В МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилию, Парагвай и Уругвай. Вместе они образуют 5-ю по величине экономику. Это защищенных высокими тарифами рынок 260 миллионов потребителей с годовым ВВП в 2,2 трлн евро.

Бразильский посол говорит, что отсрочка с реализацией сделки приносит наибольший ущерб именно Евросоюзу:

"МЕРКОСУР выбрал ЕС в качестве ведущего партнёра, чтобы вместе сделать большой шаг по интеграции в международную экономику. Теперь эти усилия могут пропасть зря. У Евросоюза больше не будет приоритетного преимущества в торговле с нами".

После прихода к власти в Бразилии нового ультраконсервативного правительства в 2019 году вырубка амазонских лесов резко возросла. На прошлой неделе 65 членов Европейского парламента выступили за возобновление переговоров, чтобы вовлеченные стороны взяли на себя обязательство остановить этот разрушительный процесс. Один из этих депутатов – португальский зелёный Франсишку Геррейру:

"Через несколько лет или десятилетий из-за вырубки лесов в Амазонии можем возникнуть новая пандемия, потому что контакт между дикими животными и крупным рогатым скотом приводит к заражению человека вирусом, как уже бывало ранее. Так что заключение торговых сделок без учета всех возможных последствий для природы и людей - это коллективное самоубийство и политическое самоубийство".

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис хочет представить странам-членам ЕС по этому поводу новое предложение, суть которого он пока не раскрывает:

"У меня был разговор с министром иностранных дел и вице-президентом Бразилии, ответственным за Совет по Амазонке. Переговоры продолжаются, и я бы сказал, что реакция стран МЕРКОСУР позитивная, они готовы участвовать в этой работе и готовы взять на себя с дополнительные обязательства".

Сделка с МЕРКОСУР устранила бы пошлины, в некоторых случаях достигающие 35%, на экспорт европейских товаров, таких как автомобили, и оборудование, вина, молочные продукты и химикаты.