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мир

Швеция: сети 5G без Huawei и ZTE

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 Ирина Шелудкова
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Швеция: сети 5G без Huawei и ZTE
Авторское право  AFP
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Швеция запретила использование оборудования Huawei и ZTE для развертывания сетей нового поколения мобильной связи 5G . решение принято в преддверии первых аукционов частот. Управление почты и телекоммуникаций разработало ряд требований, основанных на консультациях с экспертами минобороны, гарантирующих, что использование радиооборудования в этих диапазонах не причинит вреда национальной безопасности.

Одно из условий участия — полное отсутствие продуктов Huawei и ZTE в разворачиваемых новых системах, обеспечивающих "центральные функции — антенны и базовые станции, сети передачи, эксплуатации и обслуживания. К 1 января 2025 года уже существующая инфраструктура должна быть полностью освобождена от оборудование этих двух производителей.

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