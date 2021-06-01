Шведские цифровые супермаркеты: смартфон и никого!

Мобильные круглосуточные супермаркеты без персонала, касс и очередей открываются по всей Швеции. Деревня Векхольм, расположенная в 80-ти километрах к северо-западу от Стокгольма, не исключение.

Благодаря стартапу Lifvs, её немногочисленным жителям нужен лишь смартфон и скачанное на него соответствующее приложение, чтобы закупить всё необходимое.

"Чтобы поддерживать привлекательные для покупателей низкие цены, мы должны контролировать наши операционные расходы, а это означает контроль над арендной платой (именно поэтому магазины маленькие по площади), это также означает экономию на расходах на персонал. Так что в итоге ключевые расходы для работы продуктового магазина - это логистика", - объясняет Даниэль Лунд, соучредитель компании Lifvs.

Магазин впускает одновременно лишь двух человек. Чтобы расплатиться, достаточно с помощью смартфона отсканировать штрих-код товара, и деньги спишутся с карты. Кража, как уверяют в стартапе, практически невозможна: система содержит всю необходимую информацию о покупателях, кроме этого, за ними следят камеры.

Жители Векхольма довольны: круглосуточная работа магазина способствует общению: "Здесь можно пересечься со знакомыми и пообщаться. Из-за пандемии в городе теперь не часто встретишь друзей. Я думаю, эти магазины важны для местного сообщества", - говорит Джулия Рей, жительница деревни.

Компания Lifvs за последние два года открыла в Швеции до 30 мини-супермаркетов, работающих по принципу полного самообслуживания. Один менеджер обслуживает четыре таких точки.