Белорусский Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны экстремистскими. Подобное решение принято в связи с содержанием размещенных на нем видеороликов и публикаций (сделанных как редакцией, так и подписчиками). По мнению суда Центрального района Минска, речь идет об "организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков". Гражданское дело было рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Как следствие, национальное Министерство информации включит Telegram-канал и соответствующий логотип в национальный список экстремистских материалов. Доступ к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, будет заблокирован.

ТАСС, со ссылкой на агентство БЕЛТА, сообщает, что в настоящий момент МВД также проводит проверку в отношении лиц, разместивших материалы в канале 9-11 августа - в первые несколько дней после президентских выборов в республике. Именно с начала протестов несогласных с их официальными результатами созданный Романом Протасевичем и Степаном Путило медиа, базирующийся в Польше, стал одним из самых популярных в стране. На Nexta Live подписаны около 2 миллионов человек, на Nexta — 900 тысяч.