Европейцам грозят карантином и комендантским часом

Коронавирус активно распространяется в странах Западной Европы, в то время как власти вводят новые санитарные ограничения. В немецком городе Берхтесгаден, где сложилась особенно тяжёлая ситуация, жителям запретили выходить на улицу без веских оснований, — покидать свой дом можно ради работы, похода ко врачу или же для занятий спортом. Все школы закрыты, бары и рестораны продают еду на вынос.

Италия вслед за Францией с конца этой недели вводит комендантский час в некоторых регионах. В Ломбардии и Кампаньи нельзя будет выходить на улицу после 23 часов и до 5 утра. Эти ограничения будут действовать как минимум до середины ноября.

«У респираторных вирусов нет ног, их распространяют люди, — объясняет необходимость карантина заведующий отделением пульмонологии больницы Гарбаньяте Франческо Бини. — Ломбардия — очень динамичный регион, очень активный, с большим населением и большой концентрацией населения в городах. Активный образ жизни, встречи со многими людьми, активная работа и общение способствуют распространению вируса».

В Великобритании тем временем идёт полемика о необходимости более жёстких ограничений в Манчестере. Мэр Энди Бёрнхэм выступает против планов правительства объявить в агломерации максимальный уровень эпидемической опасности — он опасается негативных последствий для бизнеса. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что необходимы строгие запреты:

«Это означает, что пабы и бары должны быть закрыты, если они не подают полноценные горячие блюда. Разные семьи не могут встречаться ни дома, ни, в большинстве случаев, на улице. При встречах в разрешённых местах действует ограничение в шесть человек. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в этот район».

В Испании ожидают, что уже на этой неделе будет преодолена отметка в 1 миллион зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число инфицированных увеличилось почти на 14 тысяч человек. Хуже всего ситуация на севере страны. Правительство не исключает возможности введения комендантского часа. Пока самой жёсткой мерой в Испании стал “периметр изоляции” — некоторые кварталы, города и районы могут быть объявлены закрытой зоной. Такие ограничения введены на этой неделе в Наварре и Бургосе.