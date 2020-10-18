Коронавирусный уик-энд: комендантский час и протесты

В субботу около 20 миллионов французов (жители Парижа и еще восьми крупных городов страны, включая Лион, Лилль и Марсель), были вынуждены вернуться в свои дома к девяти часам вечера. С этого часа и до шести утра теперь действует комендантский час. Мера введена правительством в связи с ухудшением эпидемической ситуации. За соблюдением распоряжения властей дополнительно следят 12 тысяч сотрудников полиции. Владельцы ресторанов считают, что ситуация обернется для них катастрофическими последствиями. Некоторые настаивают на том, что бы комендантский час начинался с 23 часов.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан сделать все возможное, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, отметив, что ближайшие дни и недели определят, в каких условиях немцы будут праздновать Рождество.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Научное сообщество ясно говорит нам: распространение коронавируса напрямую связано с количеством контактов и встреч. Если каждый из нас сейчас значительно сократит число встреч с людьми за пределами своей семьи в течение определенного периода времени, мы сможем остановить и обратить вспять тенденцию к увеличению числа инфекций".

"Здоровье не продается", "Бизнес на здоровье обходится слишком дорого". С такими плакатами на улицы Мадрида вышли сотни демонстрантов. Они критиковали власти, которые по их мнению плохо справляются с санитарным кризисом и выступали против приватизации крупных государственных больниц. Участники манифестации заявили, что именно это привело к коллапсу системы здравоохранения во время пандемии.