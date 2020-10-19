COVID: свыше 40 миллионов заражённых

Заражённых коронавирусом всё больше, ограничительные меры по борьбе с ним все жёстче.

По примеру Северной Ирландии, власти Уэльса не стали ждать распоряжения британского премьера и объявили двухнедельный режим изоляции. С вечера пятницы не будут работать рестораны, бары, отели, большинство магазинов. Жителям разрешат покидать дома лишь в исключительных случаях. Работающих граждан по возможности переведут на удаленный режим.

Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса:

"Этот локдаун - минимально возможной продолжительности. Но он должен самым резким и серьезным образом повлиять на ситуацию с распространением коронавируса".

Число заразившихся COVID в мире превысило 40 миллионов человек. Больше всего заражённых в США. Следом идут Индия и Бразилия. Россия - на четвёртом месте (1 млн 400 тысяч заражённых). Там зафиксирован суточный рекорд - 16 тысяч новых случаев.

В Европе по этому показателю лидируют Чехия и Бельгия. Бельгийские больницы откладывают несрочные операции из-за наплыва инфицированных. В стране введён комендантский час. На месяц закрылись заведения общепита.

Энрике Мартинс, владелец ресторана Gout et Saveur:

"В тех странах, где население следует правилам, пандемия идёт на спад. У нас же люди не соблюдают дисциплину".

К наплыву пациентов готовятся в Сербии. Белградский выставочный центр "Арена" сербские военные переоборудовали в госпиталь, рассчитанный на 510 пациентов.

Примеру последовала Польша, также развернув на территории столичного стадиона медицинский центр по приёму больных коронавирусом. В стране ещё недавно был относительно низкий уровень заболеваемости COVID-19. Но, как и в Сербии, эпидемиологическая обстановка здесь резко ухудшилась в последние несколько недель. Ситуацию осложняет острая нехватка медперсонала.