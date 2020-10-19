Лига чемпионов: начало

Оступившись в недавнем финале Лиги чемпионов, французский "Пари Сен-Жермен" начинает новый поход за главным европейским футбольным трофеем матчем против английского "Манчестера Юнайтед", своим на бумаге главным соперником в группе H. Однако и два последующих выезда - в Стамбул и Лейпциг - не кажутся для подопечных Томаса Тухеля лёгкой прогулкой. В матче против МЮ парижанам придется сыграть без травмированных Вератти, Икарди и Паредеса.

"Манчестер Юнайтед - самый великий клуб в Англии, - сказал полузащитник ПСЖ Андер Эррера. - Я сам болею за "Красных дьяволов", когда они играют в Премьер-лиге. Но и другие команды в нашей группе заметно усилились. Они приобрели хороших игроков и быстро прогрессируют".

"Манчестеру Юнайтет" не поможет бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, которому, по словам главного тренера, ещё нужно несколько дней, чтобы вернуться в общую группу. В условиях комендантского часа матч на стадионе "Парк де Пренс" в Париже пройдёт при пустых трибунах.

В другом матче группы H сойдутся немецкий "Лейпциг" и турецкий "Башаксехир".

В группе Е российский "Краснодар" дебютирует на этой стадии турнира в гостях у французского "Ренна". Английский "Челси" дома сразится с испанской "Севильей".

В группе F еще один российский клуб "Зенит" примет в Санкт-Петербурге ослабленный коронавирусом бельгийский "Брюгге". Дортмундская "Боруссия" отправится в гости к "Лацио".

И наконец в группе G украинское "Динамо" из Киева сразится с итальянским "Ювентусом", а испанская "Барселона" с венгерским "Ференцварошем".