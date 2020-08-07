После пятимесячного перерыва Лига чемпионов возвращается! В субботу пройдут матчи 1/8 финала: "Бавария" примет "Челси", а "Барселона" сыграет с "Наполи".

Оба матча являются ответными, первые встречи игрались еще весной - до пандемии. Тогда подопечные Кике Сетьена сыграли вничью (1:1) с итальянским клубом и в целом показали не слишком агрессивный стиль. Теперь же "Барса" рассчитывает только на победу. На предматчевой конференции главный тренер каталонского клуба заявил, что команда будет бороться до последнего.

"Мы трезво оцениваем свои шансы, но настроены решительно. Все игроки подходят к матчу на подъеме", - заверил Сетьен.

Тем временем "Бавария", готовится сыграть с "Челси" на Альянц Арене в Мюнхене. Первая встреча завершилась уверенной победой мюнхенцев (3:0). Всего же в своей истории команды встречались шесть раз. И лишь однажды удача улыбнулась "Челси".

Отдельно стоит отметить, что "Бавария" - самая результативная команда этого розыгрыша Лиги чемпионов. Поэтому неудивительно, что подопечные Ханс-Дитера Флика являются не только бесспорными фаворитами предстоящей встречи, но главными претендентами на титул.