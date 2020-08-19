Лига чемпионов: получится ли у "Лиона" сделать финал французским?

Лиссабон в эти дни — европейская футбольная столица. Именно здесь, на "Жозе Алваладе" — домашней арене португальского "Спортинга" — "Лион" попытается сделать финал Лиги чемпионов в этом году французским и сразиться за главный трофей с ПСЖ. Но на пути в полуфинале у них стоит мюнхенская "Бавария", выбившая из турнира "Барселону".

В плей-офф все возможно, нам придется навязывать свои качества. Мы будем защищаться особо внимательно, и мы знаем, что в первой линии у нас есть игроки, которые могут изменить ситуацию в любой момент Максвелл Корне нападающий "Лиона"

"Бавария" пятикратный победитель Лиги чемпионов в последний раз играл в финале 7 лет назад, тогда же и завоевал свой последний титул. В этом сезоне в четвертьфинале баварцы сумели забить в ворота каталонцев 8 мячей, а до этого оформить восьмое подряд чемпионство в Бундеслиге. Но по признанию самой команды, нельзя недооценивать французского соперника, несмотря на его 7 место в чемпионате.