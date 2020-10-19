Когда Мон-Сен-Мишель становится островом

Мон-Сен-Мишель (гора Святого Михаила) на северо-западном побережье французской Нормандии вновь стала скалистым островом-крепостью во время прилива, редкого явления, когда вода океана поднимается так же быстро, как и до этого опустилась. В течение нескольких часов этот природно-исторический комплекс, один из самых известных в мире туристических объектов, оказывается отрезанным от мира.

Виктор Гюго как-то сравнил скорость прилива на Мон-Сен-Мишель со скоростью скачущей галопом лошади. Но это всё же поэтическое преувеличение. Максимально возможная скорость прилива здесь 6,12 км/час, тогда как лошадь в галопе за час преодолевает в среднем 21 км. А вот высота прилива у Мон-Сен-Мишель самая большая в Европе, она может достигать 14 м.

Город здесь существует с 709 года, но сейчас в нём живут лишь несколько десятков жителей. В 1879 году была построена дамба связавшая Мон-Сен-Мишель с материком. В 1979 году остров вместе со своим аббатством и заливом вокруг него находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают до 3,5 млн человек.