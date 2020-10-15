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Франция

Французские рестораны — жертвы коронавирусной пандемии

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 Андрей Позняков
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Популярный французский ресторан во времена пандемии
Популярный французский ресторан во времена пандемии   -   Авторское право  Michel Spingler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Ресторанный бизнес оказался среди наиболее пострадавших от пандемии сфер во Франции. Действующие санитарные меры оборачивают значительной потерей прибыли, а анонсированное введение комендантского часа в крупных городах грозит рестораторам и владельцам баров новыми проблемами. Как обстоят дела, рассказывает шеф-повар ресторана Le Mesturet в Париже Алэн Фонтэн:

«Некоторых моих сотрудников я не видел уже очень давно. То есть я вижу их, когда передаю зарплату, — но они не работают уже семь месяцев. А теперь мне надо перевести четверых или пятерых на частичную занятость. Это абсурд, это должно прекратиться. Часто владельцы ресторанов говорят мне: "Алэн, я так больше не могу, я закрываюсь". Нет, погодите! Дамы и господа, мастера ресторанного дела, погодите! У нас же есть миссия — поддерживать общественные связи...»

В рамках борьбы с коронавирусом рестораны обязали ужесточить санитарные меры. В частности, нельзя обслуживать более шести человек за одним столом, а клиенты должны оставлять координаты для связи на случай, если у кого-то них обнаружат коронавирус. В реальности это грозит ещё большим сокращением числа посетителей. Владелица одного из парижских ресторанов Габриэль Бек отмечает, что количество мест за столиками сократится вдвое и теперь она не знает, как обеспечить необходимый оборот.

В новых реалиях владельцы ресторанов меняют время работы и просят ужинать пораньше.

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