В Брюсселе закрывают бары и рестораны

Коронавирус не сдается; в городах и странах Старого Света вводятся новые ограничения. В Брюссельском регионе с четверга на месяц закрываются бары и рестораны. Эта мера пока касается только столицы Бельгии, хотя и в других частях королевства ситуация, по словам нового премьера Александра де Кроо, так же вызывает тревогу. На фоне роста числа случаев заражений и госпитализаций во Фламандском и Валлонском регионах с пятницы заведения общепита будут работать до 11 часов вечера. Контактировать с другими людьми можно, только в случае, если их не более трех.

В пяти центральных шотландских округах, включая Эдинбург и Глазго, на две недели с девятого октября закрывают кафе, пабы, бильярдные и казино. Местным жителям не рекомендуется покидать территории своих районов. О новых мерах объявили вскоре после того, как в Шотландии впервые за сутки было отмечено больше тысячи случаев заражения коронавирусом.

"За пределами вышеназванных округов", - как пояснила первый министр Шотландии Никола Стерджен, - "заведения общепита пока смогут продолжить свою работу, но должны будут закрываться не позднее шести часов вечера. Клиентам, которых обслуживают в помещении, разрешено подавать только еду и безалкогольные напитки. Рестораны при отелях будут открыты и после 18 часов, но только для постояльцев. Алкогольные напитки при этом исключаются".

На Апеннинах за сутки коронавирус выявили у 3 678 человек. Правительство Италии продлило режим ЧС до 31 января 2021 года. Масочный режим с четверга становится обязательным в том числе и на открытом воздухе. Премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что штрафы за отсутствие маски будут достигать тысячи евро. Конте от имени правительства рекомендовал использовать маски и дома, чтобы защитить близких.

В Чехии количество инфицированных за прошедшие сутки, составило 4 457, что стало рекордным показателем за весь период эпидемии в республике. С понедельник в стране был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен на тридцать дней.