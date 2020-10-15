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Бельгия

Глава Еврокомиссии вновь ушла на карантин

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 Андрей Позняков
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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  YVES HERMAN/AFP or licensors
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь ушла на карантин из-за общения с носителем коронавируса. Она экстренно покинула саммит ЕС в Брюсселе, объяснив, что это мера предосторожности. В твиттере фон дер Ляйен сказано, что инфекцию обнаружили у одного из сотрудников её аппарата. При этом недавние анализы не выявили коронавирус у главы Еврокомиссии.

В начале октября Урсула фон дер Ляйен уже уходила на карантин, который продлился всего один день. Из-за этого она не смогла присутствовать на саммите Украина — ЕС — её заменил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Дело в том, что согласно санитарным правилам в Бельгии надо находиться в изоляции неделю после общения с носителем коронавируса, однако о контакте с заразившимся председатель Еврокомиссии узнала уже в конце этого срока.

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