Глава Еврокомиссии вновь ушла на карантин

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь ушла на карантин из-за общения с носителем коронавируса. Она экстренно покинула саммит ЕС в Брюсселе, объяснив, что это мера предосторожности. В твиттере фон дер Ляйен сказано, что инфекцию обнаружили у одного из сотрудников её аппарата. При этом недавние анализы не выявили коронавирус у главы Еврокомиссии.

В начале октября Урсула фон дер Ляйен уже уходила на карантин, который продлился всего один день. Из-за этого она не смогла присутствовать на саммите Украина — ЕС — её заменил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Дело в том, что согласно санитарным правилам в Бельгии надо находиться в изоляции неделю после общения с носителем коронавируса, однако о контакте с заразившимся председатель Еврокомиссии узнала уже в конце этого срока.