Сделка по "брекситу" - основная тема Саммита ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза будет обсуждать главы его государств и правительств. Они соберутся в Брюсселе в четверг во второй раз за этот месяц, несмотря на вторую волну коронавируса. В повестке дня стоят также изменение климата и отношения с Африкой.

Но в первую очередь лидеры сделают всё, что от них зависит, для заключения сделки по «брекситу» до крайнего срока. Он истекает 31 декабря, но ещё нужно оставить время для парламентской ратификации соглашения.

О препятствиях на этом пути рассказывают корреспонденты Euronews из Брюсселя и Лондона.

Даррен МакКаффри: Во-первых, так называемые "равные условия игры". ЕС не хочет допускать Соединённое Королевство на свой рынок, если оно не будет соблюдать его правила и положения. Они касаются, в частности, государственной помощи бизнесу, которая может привести к производству товаров ниже общих стандартов и более дешевых.

Тайг Энрайт: Британия, однако, заявляет, что у неё эти стандарты часто выше, чем ЕС, например, в отношении защиты окружающей среды. Лондон утверждает, что он не планирует спасать обанкротившиеся компании, но хочет свободно инвестировать и способствовать развитию новых технологий.

Даррен МакКаффри: Во-вторых, стороны не договорились о том, как разрешать споры между собой. ЕС хочет, чтобы в случае нарушения Великобританией правил в одной области, он мог бы принять ответные меры, где ему захочется, но согласился с тем, что последним и решающим словом не будет обладать Европейский суд в Люксембурге.

Тайг Энрайт: Соединённое Королевство хочет ограничить споры определенными областями и настаивает на том, чтобы любой арбитр был независимым, таким, как Всемирная торговая организация.

Даррен МакКаффри: Наконец, старый добый вопрос о рыболовстве. Он важен не столько экономически, сколько политически. ЕС хочет сохранить за собой возможность промысла в британских водах, если британские рыбаки хотят и дальше продавать свой улов по всем Европейским рынкам.

Тайг Энрайт: Соединённое Королевство утверждает, что цель "брексита" - вернуть контроль над морскими ресурсами в собственных водах и защитить британских рыбаков. В то же время, оно допускает, что это может быть сделано путем ежегодного пересмотра квот, как это делают сейчас с Норвегией.

После нескольких месяцев тяжёлых переговоров вряд на этом Саммите будут оглашены окончательная позиция ЕС по "брекситу" и подробности будущих двусторонних отношений. С другой стороны, мало кто ожидает, что британцы уйдут с переговоров.

Прогресс налицо, но время уходит. Всё ближе момент, когда лидеры Евросоюза объявят о сделке или о провале попыток её заключить.