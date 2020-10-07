На Саммите ЕС-Украина: реформы, коррупция, Крым

Европейский Союз призвал Украину к продолжению реформ и борьбы с коррупцией. На встрече в верхах в Брюсселе союзное руководство приветствовало прогресс, достигнутый в этих сферах после избрания президентом Владимира Зеленского. Сам он назвал состоявшийся разговор "основательным, дружественным, очень теплым и открытым".

В то же время Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности подчеркнул, что поддержка, которую Брюссель оказывает Киеву, не безоговорочна:

«Мы не общественная организация, мы действуем не только из благотворительных соображений, - сказал Жозеп Боррель. - Мы действуем потому, что в наших интересах помочь Украине развиваться и быть свободной, процветающей и безопасной страной. Это цель нашей помощи. Её условием являются реформы, а также некоторых цели, которые мы разделяем ".

Тем не менее, на Саммите было подписано шесть новых финансовых соглашений на общую сумму почти 400 млн евро. ЕС обязался помогать Украине в ликвидации коронавирусного кризиса.

Эксперт брюссельского Центра европейской политики объясняет, почему нельзя ослаблять борьбу с коррупцией:

«Со стороны ЕС есть некоторые опасения по поводу того, что вместо прогресса реформ, на Украине начинается нечто обратное, особенно в плане антикоррупционных мер, - сказала Аманда Пол. - За последние пару месяцев были приняты некоторые решения, которые по-настоящему обеспокоили лидеров ЕС».

Что касается Крыма, то ЕС подтвердил свою поддержку территориальной целостности Украины. Недавно два физических и четыре юридических лица были добавлены в санкционный список за их участие в строительстве моста, соединяющего с полуостровом Россию.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины высказалась за создание международной площадки для наблюдения за ситуацией с Крымом:

«Это продолжающаяся оккупация, она не закончилась в 2014 году. Она происходит каждый день, - сказала Эмине Джепарова. - Поэтому очень важно преодолевать последствия, консолидировать международные усилия и искать способы более эффективного реагирования на вызовы с точки зрения милитаризации и безопасности».

ЕС призвал к немедленному освобождению всех незаконно задержанных и заключенных в тюрьму на Крымском полуострове украинских граждан, включая татарских активистов.

Украина получила поддержку и по вопросу о Донбассе.