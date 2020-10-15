Обыски в министерстве здравоохранения Франции

Во Франции в рамках уголовного дела о политике по борьбе с пандемией прошла серия обысков у ряда высокопоставленных чиновников и известных политиков. Следственные мероприятия проводились в помещениях министерства здравоохранения, а также дома у главы ведомства Оливье Верана и руководителей государственных служб, ответственных за разработку и реализацию санитарных мер. Среди них — директор Главного управления здравоохранения Жером Саломон и глава Национального агентства здравоохранения Женевьева Шен. Правоохранители пришли также к бывшему премьер-министру Эдуару Филиппу, экс-министру здравоохранения Аньес Бюзен и представительнице прошлого правительства Сибет Ндиайе.

Основанием для расследования стали жалобы на меры по противодействию распространению коронавирусу. Заявители, в числе которых ассоциация врачей, полагают, что чиновники действовали неэффективно, игнорируя указания Всемирной организации здравоохранения, что привело к большей смертности от пандемии. В правительстве претензии отвергали и заявляли, что принимали решения, исходя из доступной тогда информации об эпидемии.

Жертвами коронавирусной пандемии во Франции признаны более 33 тыс. человек, зарегистрированы около 780 тыс. случаев заражения.