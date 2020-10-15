Мирные жители бегут из Нагорного Карабаха

Жители Нагорного Карабаха бегут из своих домов несмотря на объявленное уже почти неделю назад перемирие. Напряженные бои вблизи города Мартуни не оставили этой семье другого выбора. Прощание проходит в тяжелой эмоциональной атмосфере — никто не не может предугадать, когда произойдет следующая встреча

Эта пара преклонного возраста покидает столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Но люди не знаю где будут жить когда доберутся до Еревана. Местная жительница рассказала телеканалу Euronews, что оба ее сына находятся на фронте, она не хочет их покидать, но они попросили ее уехать.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе не стихает уже третью неделю и о деэскалации говорить не приходится, несмотря на договоренности на высшем уровне.

Съемочная группы Euronews побывала вблизи города Мартуни, доступ к району строго контролируется, корреспондентам не разрешили проводить интервью.

Утро было спокойным, но издалека была слышна стрельба, передает спецкор Euronews Аманда Коакли: "В течение последних двух недель линия соприкосновения находится в постоянном движении и с армянской стороны много укрепленных огневых точек, армянские силы ведут окопную войну,а также пытаются защититься от ВВС Азербайджана".

Единственное, что журналистам разрешили рассмотреть вблизи — это остатки дрона, сбитого несколько дней назад. Это смертоносное оружие стало новым элементом конфликта, который длится уже несколько десятилетий, использование дронов приводит к тяжелым потерям. Сбивать их непросто, так как зачастую они слишком маленькие и находятся слишком высоко в небе, за пределам досягаемости огня.

В столице непризнанной республики появились новые могилы на кладбище. Жертвами обострения конфликта стали уже сотни людей, но простого решения нет. Город готовится к еще большим потерям, местные жители говорят, что продолжат борьбу.