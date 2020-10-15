COVID-19: Макрон отменил ночную жизнь в Париже

Парижская ночная жизнь, которая ассоциируется с беззаботным весельем, отменяется.

За истекшую неделю, как сообщает Le Figaro, во Франции были зарегистрированы 80 тысяч новых заражений, это - самая высокая цифра в Европе.

Президент Макрон ввел на территории столицы Франции, ее пригородов и еще 8 крупных агломераций комендантский час.

Запрет выходить из дома между 21 часом вечера и 6 часами утра начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, продлится минимум 4 недели.

"Полного запрета передвигаться в это время суток не будет, но чтобы покинуть жилище, должны иметься веские причины. Нельзя будет ходить по ресторанам, нельзя будет уйти из ресторана после 9-ти вечера, запрещено после этого времени посещать друзей, поскольку именно так разносят инфекцию", - заявил президент Франции журналистам.

Более того, в доме нельзя принимать больше 6 человек.

Об этом в коммюнике сообщил Елисейский дворец.

Залиты ярким светом парижские улицы, но невеселы лица парижан:

- Первая реакция - да это просто ад! Мы не имеем возможности работать дистанционно, поэтому нам придется ездить на работу. То есть я возвращаюсь домой в девять вечера, и я себе говорю, что вся моя нормальная жизнь и досуг окончены.

- Ну, может быть, это и необходимо, я работаю на удалёнке, и возможность хоть куда-то пойти развлечься для меня была отдушиной.

Эпидемия вновь начала активно циркулировать в Европе еще в начале августа, власти многих стран пытались и пытаются справиться со второй волной заражений, чтобы избежать введения тотального карантина. Полного отключения экономики государства могут просто не выдержать.

В Германии за сутки выявлены свыше 6 тысяч 600 новых заражений.

Канцлер Меркель взывает к дисциплине и ответственности: "Все граждане, все должны вносить свой вклад в борьбу с эпидемией, мы сейчас переживаем момент перелома. Подчинение и выполнение правил становится жизненно важным. Мы не можем даже думать о том, что вирус одержит над нами верх".

Европа остается четвертым регионом в мире, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции.

11 марта, оценив "пугающие показатели тяжести заболевания и тревожные масштабы его распространения", ВОЗ декларировала вспышку COVID-19 как пандемию.