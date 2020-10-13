В Брюсселе из-за Covid-19 снова закрыты бары

По всему Брюсселю снова закрыты бары. Так городские власти пытаются хотя бы замедлить стремительное рост числа инфицированных коронавирусом.

Но бельгийская организация пивоваров потребовала конкретных доказательств того, что эти заведения являются «очагами заражения». Они указывают, что в барах обязательны дезинфекция, ношения масок и соблюдение дистанции между людьми.

"Конечно, многие пабы и ресторанов соблюдают все правила, но проблема в остальных, которые их не соблюдают, - сказал Габриэль Скалли из Королевского медицинского общества. И проблема в клиентуре. Алкоголь иногда – великий освободитель, от него у людей притупляется здравый смысл. Информация об отслеживании контактов указывает на то, что до трети новых случаев связаны с индустрией гостеприимства".

Предки Шарля Леклефа варили пиво с XIX века. Во время мартовского локдауна он сократил производство примерно на 70%, но не уволил ни одного сотрудников, благодаря поддержке государства.

«Самое главное для нас - работать ответственно, - говорит пивовар. - Владельцы баров, бармены тоже должны ответственно подходить к нашему общему делу. Если посетители ведут себя неосторожно - им нужно об этом говорить, иначе рискует всё заведение".

Профессор из медицинского общества считает, что для предотвращение распространение Covid-19 нужно лучшее проветривать помещения баров:

«Вначале мы думали, что этот вирус распространяет в основном капельным путем, отчасти так оно и есть, - сказал Габриэль Скалли. - Но оказалось, что важны крохотные взвешенные частицы. Этот аэрозоль и переносит вирус. Мы должны думать об этом как о сигаретном дыме. Все знают, что если если кто-то курит в закрытом помещении даже большого размера, повсюду чувствуется запах табачного дыма. То же самое с вирусом, поэтому вопросы вентиляции чрезвычайно важны ».

Как только заболеваемость в конце лета упала, в Бельгии облегчили режим работы баров, но их владельцы сохранили усиленную вентиляцию и другие меры предосторожности. Но теперь и их оказывается мало для продолжения обслуживания желающих выпить и пообщаться.