Компания Apple представила новую линейку iPhone 12, в которую вошли 4 гаджета. Одна из главных особенностей новых девайсов - поддержка беспроводных сетей 5G. Это первый смартфон в семействе Apple, способный работать с такими технологиями. Еще одной особенностью станет система питания. Благодаря магнитному коннектору гаджет можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.

Новые флагманы от Apple оснащены процессорами A14 Bionic. В Apple утверждают, что это самый быстрый процессор для смартфонов — на 40% быстрее, чем A13.

Смартфон получит OLED-дисплей и новую сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Также он станет на 11 процентов тоньше, на 15 процентов меньше и легче предыдущей версии. У iPhone 12 будет двойная камера. iPhone 12 Pro Max получит третью камеру для телефотосъемки.

Стоимость iPhone 12 - от 700 до 1600 долларов.