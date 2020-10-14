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Пожар в многоэтажном доме в Техасе

В пригороде Хьюстона, штат Техас, разгорелся мощный пожар в районе с многоквартирными жилыми комплексами. Пламя заметно на многие километры вокруг. Пожар начался рано утром на территории строящегося комплекса. Спасательные службы округа Хэррис пока не сообщают о возможных жертвах и пострадавших, а также о причинах возгорания.

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