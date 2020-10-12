Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. До этого подсудимый отказывался отвечать на вопрос о признании вины.

Соколов был задержан 9 ноября прошлого года. Историк попытался выбросить останки жертвы в реку Мойка, но поскользнулся и упал в воду.

Спасатели вытащили его на берег. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. Другие фрагменты тела были обнаружены в квартире историка.

Жертвой бывшего доцента стала его 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, с которой он был в близких отношениях.

По данным следствия, Соколов застрелил девушку из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку.

Обвиняемый заявил, что у девушки случилась истерика, он хотел ее успокоить и выстрелил в воздух, но случайно попал в голову.

Специалисты, проводившие судебно-психиатрическую экспертизу, пришли к выводу, что психически Соколов был здоров, но эмоционально истощен из-за конфликта с публицистом Евгением Понасенковым. Кроме того, историк был недоволен тем, что у Ещенко сложились плохие отношения с его детьми.