Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима

Олега Соколова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко признала Соколова виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Бывшему сотруднику СПбГУ Соколову, который известен как специалист по исторической реконструкции времен наполеоновских войн, автор научных трудов и обладатель французского ордена Почетного легиона, было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в любовных отношениях.

Следователи считают, что Соколов убил Ещенко из обреза в ходе бытового конфликта на почве ревности, а затем расчленил ее тело и пытался выбросить останки в реку, чтобы скрыть следы преступления.

СК завершил расследование дела в марте этого года, после чего начался суд. Все время с момента задержания Соколов находился в СИЗО.

На суде сам историк и свидетели со стороны защиты неоднократно заявляли о том, что он стал жертвой травли со стороны своего научного оппонента, и это связано со случившимся. Психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым, однако защита просила суд назначить новую, но получила отказ.

Соколов признал на суде вину в убийстве аспирантки, при этом заявив, что не хотел убивать ее, а хотел напугать выстрелом. Представитель потерпевшей стороны - Александра Бакшеева - на суде сообщала, что считает убийство заранее спланированным, так как историк в ночь перед происшествием просматривал электронные карты, на которых искал места на набережных, где он, по словам адвоката, планировал спрятать тело.

Свидетели со стороны обвинения сообщали суду о том, что историк ранее вел себя агрессивно, в частности, свидетель Екатерина Пржигодзкая, которая состояла с Соколовым в личных отношениях, сообщала, что историк угрожал ей раскаленным утюгом.

14 декабря суд завершил судебное следствие и начал прения сторон, в ходе которых прокурор попросила приговорить 64-летнего Соколова к 15 годам лишения свободы по совокупности за два преступления - незаконное хранение оружия и убийство. Адвокаты Соколова просили суд назначить историку не более 8 лет лишения свободы. Сам Соколов заявлял, что "хочет быть наказан" за случившееся.