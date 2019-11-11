Доцент-потрошитель

Мера пресечения доценту истфака Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову должна быть избрана в понедельник.

Его подозревают в жестоком убийстве аспирантки того же факультета Анастасии Ещенко.

Соколов был задержан на набережной Мойки, когда, как предполагает следствие, он пытался утопить рюкзак, в котором обнаружили две отрезанных женских руки.

Следователи и судмедэксперты нашли в квартире доцента на набережной Мойки изувеченное женское тело, голову и окровавленную пилу.

Соколов заявил о том, что убил 24-летнюю Анастасию из ревности. Это произошло 8 ноября около двух часов ночи .

Соколов выстрелил в молодую женщину из малокалиберной винтовки.

Вот что сказали его бывшие студенты.

- Он был очень несдержанным и эксцентричным человеком, он не стеснялся проявлять эмоции.

- У нас как-то пол-курса были отправлены на пересдачу экзамена, поскольку кто-то выразил сомнение в действиях Наполеона в качестве командующего, а кто-то - по каким-то другим причинам. Он был зачастую очень субъективным человеком, скажем так.

63-летний Соколов - специалист по истории Франции эпохи Наполеона, в России он считается основоположником так называемой военно-исторической реконструкции.

Во Франции он был награжден орденом Почетного легиона.