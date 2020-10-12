Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Пол Милгром и Роберт Уильсон

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уильсону, объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Награда будет вручена за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.

Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля была основана в 1968 году и по тем же правилам, что и пять премий, учрежденных Альфредом Нобелем. Денежная часть премии отчисляется Нобелевскому фонду Госбанком. Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает комитет по экономике, члены которого избираются Академией из своего состава на три года.

Правом номинировать на премию обладают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также другие ученые, от которых "академия сочтет нужным принять предложения".

К настоящему времени премией были удостоены 84 ученых, включая двух женщин.