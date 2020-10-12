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Спорт

Поздравления "королю грунта"

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 Ирина Александрова и AP
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Поздравления "королю грунта"
Авторское право  Francois Mori/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Рафаэля Надаля поздравляют с очередной победой на Открытом чемпионате Франции по теннису. С теплыми словами к испанскому спортсмену обратился один из его главных соперников швейцарский теннисист Роджер Федерер:

"Я всегда с огромным уважением относился к своему другу Рафе, как к человеку и чемпиону. Для меня большая честь поздравить его с победой''.

В воскресенье Надаль в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича в финале "Ролан Гаррос" и выиграл 20-й титул турнира серии Большого шлема, повторив рекорд Федерера.

Сам Надаль, в частности, сказал: "Несмотря на наше соперничество, это потрясающе сравнятся по числу титулов. Но мы все еще играем, поэтому я надеюсь, что Роджер вернется и мы снова будем сражаться. Давайте посмотрим, что будет, когда мы завершим спортивную карьеру. А пока продолжим радоваться и играть как можно лучше".

Новак Джокович, сыгравший решающий матч с Надалем отметил, что испанец в финале "Ролан Гаррос" показал, почему его называют "королем грунта".

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