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Ига Швёнтек в третий раз выиграла Roland Garros

Париж, Франция
Париж, Франция   -  Авторское право  Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В финальном матче Roland Garros в женском одиночном разряде Ига Швёнтек обыграла чешку Каролину Мухову.

Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла чешку Каролину Мухову в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). 

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Швёнтек. 

Спортсменка выиграла второй Roland Garros подряд, теперь на ее счету три победы на этом турнире (2020, 2022, 2023).

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии. 

Турнир в Париже завершится в воскресенье финальным матчем мужского одиночного разряда, в котором серб Новак Джокович встретится с норвежцем Каспером Руудом.

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