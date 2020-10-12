Франция начинает вакцинацию от гриппа

Это один из первых пациентов во Франции, которым в этом году сделали прививки. Седрик - бортпроводник, и ему была рекомендована прививка от гриппа. Официальная кампания сезонной вакцинации стартует в стране во вторник. Процедура довольно проста. Фармацевтам разрешено вакцинировать пациентов, если у тех есть документ от терапевта, подтверждающий, что они относятся к группе риска. В таких случаях вакцина полностью покрывается медицинской страховкой.

Седрик Бернар, бортпроводник: "Мне делают прививку каждый год - вот уже пять лет. Я считаю, что это очень эффективная профилактика".

Однако на пациентов прививки действуют по-разному. Чтобы не отставать от мутирующих вирусов гриппа, вакцину необходимо обновлять ежегодно. Каждый год во Франции от гриппа умирает от 8 до 14,5 тысяч человек, большинство из них - люди старше 65 лет. Хотя им настоятельно рекомендуют делать прививки, в последние годы их охват снижается. Пандемия коронавируса может изменить эту ситуацию.

Ксавье Бонне, фармацевт из Лиона: "У меня сложилось впечатление, что в этом году гораздо больше пациентов хотят сделать прививку. Заявки нам поступили уже ранее осенью, и все больше людей интересуются, хватит ли запасов на всех".

А каковы в целом масштабы вакцинации в Европе?

Гийом Пети, Euronews: "Европейский совет поставил цель вакцинировать не менее 75% пожилых людей и входящих в группы риска. Но пока до этого далеко. Во Франции в прошлом году вакцинировали лишь половину людей старше 65 лет. Примерно такая же картина наблюдается и в других странах Европы: в среднем, этот показатель составляет 43% для этих групп населения. В то время как Великобритания приблизилась к 75%. В Испании и Италии - более 50%. А вот в Польше вакцинированы менее 7% пожилых людей".

В этом году ситуация особая. Осеннее возвращение коронавируса уже увеличило нагрузку на больницы, а распространение гриппа может ухудшить положение. В прошлом году во Франции грипп стал причиной более 8 тысяч обращений за неотложной помощью, в том числе - восьмисот случаев госпитализации.

Анн-Мари Дюран, директор регионального агентства здравоохранения, Овернь-Рона-Альпы: "У вакцинации есть несколько преимуществ. Она позволяет предотвратить серьезные заболевания пациентов, а также помогает избежать госпитализации. Таким образом она вносит свой вклад в хорошее функционирование системы здравоохранения".

В Национальной медицинской академии считают, что вакцинация против гриппа должна быть обязательной для всех медработников. Но в прошлом году во Франции прививки сделала только треть из них.