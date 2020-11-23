Европа: предрождественское смягчение карантина

Карантин в Англии, вступивший в силу в начале ноября, завершится как и планировалось 2 декабря. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Великобритании, выступая в парламенте. Борис Джонсон пояснил, что карантин сменит трёхступенчатая система локальных ограничительных мер, которая действовала в октябре и показала свою эффективность, а также массовое тестирование.

Хорошие новости о вакцине от британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами из Оксфорда также придали оптимизма главе правительства: Джонсон заявил, что Великобритания заказала 100 миллионов доз новой вакцины.

"2020 год стал во многих отношениях трагическим, - заявил Джонсон, - многие потеряли близких и столкнулись с финансовым крахом. Зима обещает быть тяжёлой, и Рождество окажется не таким, как обычно, до весны ещё далеко. Но мы прошли самый крутой поворот, и путь к спасению уже виден".

Оптимизм премьер-министра по поводу трёхуровневой системы не разделяет лидер лейбористской оппозиции Кир Стармер: "Премьер-министр предлагает вернуться к трёхуровневой системе. Это рискованно, предыдущая система не работала. Зоны первого уровня переместились на второй; почти все зоны второго уровня оказались на третьем, а последние так там и остались, пришлось вводить карантин", - заявил он.

После 40-дневного карантина в Барселоне открылись бары, рестораны и кафе в связи со стабилизацией эпидемической обстановки. До сих пор здесь торговали только навынос. Тем не менее комендансткий час будет действовать в главном городе Каталонии. Местные власти предупредили: в случае роста показателей заражения, ограничения вернутся.

Власти автономного сообщества Мадрид также не исключают частичной отмены ограничений в преддверии рождественских праздников.

И наконец во Франции граждане с нетерпением ожидают выступления президента республики, оно намечено на вечер вторника. Как ожидается, Эммануэль Макрон объявит о постепенном смягчении карантина, первым шагом которого станет открытие магазинов, возможно, уже в ближайшие выходные.