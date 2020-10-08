Коронавирус: "глупо не бояться"

Как и в других европейских странах, в России растет число случаев заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, за минувшие сутки в стране было выявлено 11493 инфицированных. Больше всего в Москве - 3323. Проживающим в столице пожилым людям рекомендовали самоизолироваться, школьников отправили на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Боятся ли москвичи коронавируса?

Татьяна: "Я, конечно, боюсь. Я не хочу быть нездоровой, не хочу осложнений. Я хочу быть активной. Поэтому, если есть такой риск, конечно, боюсь. Мне кажется, глупо не боятся".

Некоторые все еще задаются вопросом, насколько опасно заболевание COVID-19.

Василий: "Очень сложно говорить, потому что, пока ты сам не прочувствуешь на себе этот вирус, как он на тебя действует, или на твоих родных, нельзя толком сказать, что это такое. Лично я пока не знаю, действительно ли это опасно и так смертельно, как говорят, или нет".

По словам Раисы, перенесшей COVID-19, болезнь ослабила ее здоровье: "А так, в принципе, огромная благодарность врачам, которые поставили меня на ноги. Все хорошо сейчас, слава Богу. Я и работаю, и живу. Все по-прежнему. Стараемся держать себя, чтобы снова не заболеть".

В лабораториях всего мира идет работа над созданием надежного препарата от коронавируса. 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которую назвали "Спутник V". Вакцина разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас продолжается ее пострегистрационное исследование с участием сорока тысяч добровольцев. Ожидается, что результаты будут опубликованы в октябре-ноябре.