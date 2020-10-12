Британский премьер объявит о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Миллионы людей в северной Англии с тревогой ждут новостей о том, насколько будут ужесточены ограничения из-за распространения коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр Борис Джонсон объявит о введении новой трехступенчатой карантинной системы, предполагающей закрытие заведений общепита, баров и пабов, сведение к минимуму контактов между людьми в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией. Именно север Англии, подчеркивают британские СМИ, может столкнуться с самыми строгими мерами. Здесь многие считают это несправедливым.

Тайг Энрайт, Euronews:

"Кабинет Бориса Джонсона критиковали за то, что он не ведет диалог с регионами, в которых будут действовать жесткие ограничения. Обвиняют власти и в том, что они используют север в качестве испытательного полигона в борьбе пандемией. Сейчас Джонсон обещает проводить больше консультаций и выслушивать мнения местных лидеров. Если взглянуть на карту, становится очеивдно: люди, живущие в исторически менее благополучных районах (на севере), "сворачивают" свою социальную жизнь, в то время как жители более богатого юга продолжают встречаться с друзьями и семьей, в тех же барах. Впрочем, это может и измениться. Научные консультанты правительства на днях предупредили: возвращение к общенациональной изоляции может оказаться необходимым, если зимой потребуется ослабить нагрузку на больницы".