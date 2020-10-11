Рафаэль Надаль в 13-ый раз выиграл "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль снова доказал, что ему нет равных на парижском корте. Испанец в 13-ый раз выиграл "Ролан Гаррос" (и четвертый раз подряд). Так много в Париже не побеждал никто и никогда. В финале турнира Надаль обыграл серба Новака Джоковича — 6:0, 6:2, 7:5.

Это, кстати, уже третья встреча испанца и серба в финале Открытого чемпионата Франции (до этого они играли в решающем круге в 2012 и в 2014), и еще ни разу Джоковичу не удалось обыграть Надаля.

Второй номер мирового рейтинга повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера, взяв 20-ый "Большой шлем".