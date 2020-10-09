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Германия

Коронавирус: Меркель призвала молодежь подумать о бабушках

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 Вероника Доваль
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Коронавирус: Меркель призвала молодежь подумать о бабушках
Авторское право  Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Крупные города Германии будут ужесточать меры по противодействию коронавирусу, если число случаев инфицирования будет превышать 50 на 100 тысяч жителей в течение недели. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель после переговоров с бургомистрами 11 немецких городов. В частности, она призвала молодых людей уважать ограничения и "думать о своих семьях, бабушках и дедушках".

Суточный прирост заражений в Германии в последнее время увеличился и в пятницу превысил 4,5 тысячи.

Тем временем немецкие врачи предупреждают, что в стране может наблюдаться неконтролируемое распространение вируса, и призывают граждан не терять бдительность и не верить тем, кто продолжает утверждать, что коронавирус не так опасен.

"В настоящее время в новостях появляется много лживой информации. А информация в этой ситуации для населения имеет решающее значение", - отметил ведущий вирусолог Германии Кристиан Дростен.

В минувшие выходные более десяти тысяч человек без масок собрались на берегу Боденского озера. Они протестовали против обязательного ношения масок и других ограничений в связи с распространением коронавируса. Одновременно там же контрманифестацию организовали сторонники действий правительства в борьбе с распространением Covid 19. Они также выступили против приверженцев правоэкстремистских взглядов из числа протестующих оппонентов.

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