Новые мировые рекорды в беге

Джошуа Чептегеи из Уганды установил новый мировой рекорд в беге на 10 000 метров на соревнованиях в испанской Валенсии. 24-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 26 минут и 11,02 секунды. В августе Чептегеи установил мировой рекорд на дистанции 5 000 метров.

"Из-за пандемии коронавируса мы живем в непростое время, но такие спортивные мероприятия все еще могут приносить радость, дарить надежду на будущее. Мы должны принимать меры предосторожности, чтобы победить вирус, мы должны действовать осмотрительно, не нужно больше проявлять беззаботность, мир обязательно вернется к нормальной жизни", — сказал рекордсмен.

Ранее на соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5 000 метров среди женщин. Она показала результат 14.06,62. Это спортивное мероприятие проводилось исключительно для двух атлетов.