Жест Болта станет логотипом

Олимпийский чемпион и чемпион мира в беге на 100 метров Усэйн Болт подал заявку на регистрацию своего знаменитого победного жеста в качестве товарного знака.

Он намерен использовать логотип на украшениях, сумках, предметах одежды, а также в ресторанах и спортивных барах.

Отпраздновавший совсем недавно свое 36-летие Болт направил заявку в Управление по патентам и товарным знакам США 17 августа.

За беговую карьеру он завоевал 8 олимпийских титулов и 11 раз становился чемпионом мира.

Установленные им мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров на чемпионате мира в Берлине 2009 года до сих пор не побиты.