English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Спорт

Жест Болта станет логотипом

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
euronews_icons_loading
Знаменитый победный жест Усэйна Болта
Знаменитый победный жест Усэйна Болта   -   Авторское право  David J. Phillip/AP

Олимпийский чемпион и чемпион мира в беге на 100 метров Усэйн Болт подал заявку на регистрацию своего знаменитого победного жеста в качестве товарного знака.

Он намерен использовать логотип на украшениях, сумках, предметах одежды, а также в ресторанах и спортивных барах.

Отпраздновавший совсем недавно свое 36-летие Болт направил заявку в Управление по патентам и товарным знакам США 17 августа.

За беговую карьеру он завоевал 8 олимпийских титулов и 11 раз становился чемпионом мира.

Установленные им мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров на чемпионате мира в Берлине 2009 года до сих пор не побиты.