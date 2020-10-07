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США

Самый дорогой тираннозавр ушел с молотка

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 Мария Горковская
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В Нью-Йорке скелет тираннозавра ушел с молотка за $31,8 млн.
В Нью-Йорке скелет тираннозавра ушел с молотка за $31,8 млн.   -   Авторское право  AP Photo/Mary Altaffer
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В Нью-Йорке скелет тираннозавра по имени Стен ушел с молотка за рекордные $31,8 млн. Результаты торгов превзошли самые смелые ожидания экспертов. Аукционный дом Christie's рассчитывал выручить за лот лишь около 8 млн.

Это один из самых хорошо сохранившихся скелетов ящера. Он принадлежал динозавру, обитавшему на земле 67 миллионов лет назад. При жизни рептилия весила примерно восемь тонн и умерла в 20 лет. Палеонтологам Южной Дакоты, где и были обнаружены ее останки в 1987 году, понадобилось 30 тысяч часов, чтобы собрать пазл из 188 костей.

Всего с 1902 года ученые обнаружили около 50 скелетов тираннозавров.

Имя счастливого обладателя Стена не разглашается.

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