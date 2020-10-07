В Италии набирает обороты скандал, связанный с утечкой данных

Это символические кресты на не менее символических захоронениях. Имена, которые начертаны принадлежат живым.

Нетрудно убедиться, что все они - женские.

Их обладательницы решились на аборт на позднем сроке беременности. При поступлении в больницу они говорили, что не хотят заниматься захоронением плода. Многие из них, как полагают правозащитники, зачастую не знали, что беременны, и именно поэтому решались поздно на искусственное ее прерывание.

В проблеме разбиралась журналистка Euronews Джорджия Орланди.

Она передает из Рима: "Эта практика, как считается, возникла в 2017-м году, она продолжается по сей день. Но есть женщины, утверждающие, что ей не менее 10 лет. Более того, она получила распространение, выйдя за пределы столицы Италии. НКО, которые защищают права этих женщин, говорят, что необходима дискуссия о том, как такое стало возможным".

Мы находимся в штаб-квартире одной из таких организаций. Сюда обращаются итальянки, живущие в разных частях Апеннин. Только за несколько дней волонтеры собрали не менее сотни рассказов о случившемся.

Элиза Эрчоли, руководительница НКО "Differenza Donna", принимает таких женщин.

Она объясняет: "Практически все наши собеседницы нам сказали, что это не только неуважение их права распоряжаться собственным телом, это еще вторжение в их частную жизнь. При этом значения не имеет, атеистки ли эти женщины, практикующие католички или те, кто придерживается агностических взглядов. Речь идет о том, что неприкосновенность и их тела, и тех решений, что они принимали, были полностью нарушены и поставлены под сомнение".

В больнице, где делают аборты, подчеркивают, что с их стороны никакой утечки личных данных, включая имена и фамилии, быть не могло.

Гинеколог Джованна Скасселати из больницы San Camilio подчеркивает: "Когда к нам приходит пациентка, чтобы сделать аборт, она должна заполнить и подписать документы. Один из них касается захоронения плода. Но мы, медики, лишь даем бумаги для подписания, потом они отправляются в управление городского хозяйства, и уже их сотрудники дают им ход и производят все требуемые ритуальные услуги. Мы за этот аспект не отвечаем".

Огласка в прессе вызвала общественный резонанс, и в происходящем намерены разобраться те ведомства, что гарантируют хранение и безопасность личных данных, известно, что по этим фактам уже проводится проверка.