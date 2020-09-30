И снова по домам: в Москве ввели новые ограничения

Власти Москвы приняли решение продлить домашний режим для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями до 28 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Также властями рекомендовано перевести сотрудников компаний на удаленный режим работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе профилактических мер, поскольку в столице наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. Так, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября рекомендовано не выходить из дома без необходимости, отказаться на время от контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти на удаленный режим или пойти в отпуск. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются.

"Установить, что с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев. <...> Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы", - говорится в документе.

Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут.

Накануне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе московские власти постановили увеличить до двух недель осенние каникулы в государственных учебных заведениях с 5 по 18 октября. Это касается учреждений, предоставляющих начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку. При этом детские сады будут работать в обычном режиме.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в сентябре сообщил о 30 183 новых случаях заражения в Москве против 21 059 в августе, а количество летальных исходов увеличилось с 361 в августа до 409 в сентябре.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения.

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. По мнению ученого, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286. В частности, новые 2 308 случаев заражения были выявлены в Москве, 276 - в Санкт-Петербурге, 222 - в Московской области, 198 - в Ростовской области, 175 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 197 307 человек.