В Париже закрывают бары

Власти Парижа объявили об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса с 6 октября. Новые ограничения касаются французской столицы и трех соседних департаментов - Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн и О-де-Сен. "Со вторника закрываются все бары. Рестораны продолжат работу при строгом следовании новым санитарным правилам", - сообщил префект Парижа. Он уточнил, что данные меры будут действовать в течение 15 дней.

Закрыты также будут спортклубы и залы для фитнеса, а бассейны смогут посещать лишь школьники. Продолжат работу стадионы и игровые площадки на открытом воздухе, при этом кроме ограничений в 1 тысячу зрителей, вводится запрет на заполнение трибун более чем на 50% мест.

Кроме того отменяются студенческие вечеринки и семейные праздники в публичных местах, запрещены свадебные банкеты. Также под запрет попадает работа игорных домов, проведение ярмарок, выставочных и торговых салонов.