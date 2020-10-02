Новые ограничения введены для жителей Мадрида. Парижане ждут понедельника

В Старом Свете из-за коронавируса с каждым днем ужесточаются санитарные правила. С вечера пятницы в Мадриде и еще девяти городах этого автономного сообщества вступили в силу ограничения на въезд и выезд. Жителям региона для безотлагательных поездок необходимо предъявлять оправдательный документ. Мера затронет более четырех с половиной миллионов человек. Ранее правительство региона обратилось в суд с требованием приостановить вступление в силу соответствующего указа Минздрава. Мадрид считает себя ущемленным в правах. В кабинете министров Испании оправдывают принятые решения тяжелой эпидемической ситуацией в регионе.

"Мы ничего не имеем против судебных разбирательств", - отметил, в частности, испанский премьер Педро Санчес. - "Но я хотел бы подчеркнуть: меры, которые мы начали принимать в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения из-за пандемии, полностью обоснованы и соответствуют научным критериям".

Парижане с беспокойством ждут понедельника. К этому дню власти должны понять, улучшатся ли в столице Франции показатели по COVID-19. Если нет, Париж объявят зоной максимальной опасности: закроют бары, рестораны и спортивные центры. Недовольные возможным сценарием профессионалы-инструкторы вышли на улицы.

Участница протеста: "В спортивных клубах не было коронавирусных кластеров. С тех пор, как мы вновь открылись, мы ввели очень строгие санитарные протоколы, которым следуют все наши клиенты. Так что, нет причин закрывать спортивные залы".

Возмущены политикой властей и представители ресторанного бизнеса Франции. В Бордо акцию протеста против закрытия заведений общепита устроили сотрудники и владельцы баров и ресторанов.

Правительство Соединенного Королевства ввело жесткие ограничения еще в четырех районах на севере Англии. Местные власти опасаются, что люди могут потерять рабочие места. Между тем мэр Ливерпуля Джо Андерсон сказал Euronews, что поддержит эти меры, если они помогут взять под контроль распространение коронавируса.

Джо Андерсон, мэр Ливерпуля: "Честно говоря, я думаю, что ни я, ни жители города не стали бы возмущаться, если бы знали, что ограничения позволят сдержать вирус, и снизить число случаев инфицирования. И ливерпульцы, и я как мэр, обеспокоены тем фактом, что бары, рестораны, гостиницы не получают финансовой помощи от правительства, в то время, как в других странах Европы эти сферы поддерживают".

Количество случаев COVID-19 в Англии за последний месяц увеличилось в четыре раза, при этом в Ливерпуле показатели по инфицированию коронавирусом в семь раз выше, чем в в среднем по стране. Премьер Борис Джонсон сказал, что без колебаний будет принимать решения, направленные на сдерживание вируса.