Орехи и лимоны пустят на запчасти

Механический процесс, называемый экструзией, помогает превратить биопластик и натуральные добавки в нить, которую впоследствии можно будет использовать для печати, к примеру, автомобильных деталей на трехмерных принтерах. Исследования и эксперименты - часть европейского исследовательского проекта Barbara, он ставит целью разработку новых материалов с использованием натуральных отходов, таких как скорлупа орехов или семечки лимона.

Инженер Лидия Гарсия Килес рассказывает: "Когда нам нужно создать новый материал или улучшить определенные свойства какой-либо детали, когда мы хотим добавить продукты для создания новых смесей, мы задействуем машину, которая называется экструдер. Вы видите ее за моей спиной.

В ней мы смешиваем весь биопластик, а затем плавим, вводя в смесь добавки. Они придадут цвет, аромат или антибактериальные свойства будущему материалу. На выходе мы получаем нить, которую промываем до застывания; она становится жесткой, мы можем резать ее на мелкие кусочки - гранулы.

Имея гранулы, мы переходим ко второму этапу процесса - размотке. С помощью этой процедуры мы можем откорректировать свойства нити исходя из наших задач. Речь идет и о размерах, и об упругости материала, об устойчивости к плетению - обо всем том, что нам понадобится при последующем использовании в трехмерной печати".