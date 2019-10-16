Ангола раскрывает секреты Квандо-Кубанго

Провинция Квандо-Кубанго - настоящая секретная жемчужина Африки, малоизвестный туристам регион с захватывающими дух пейзажами и уникальным биологическим разнообразием; его поддерживают пересекающие регион реки - они питают дельту Окаванго. Euronews приглашает подробнее познакомиться с этим местом.

... Первая остановка - мемориал в память о победе в сражении при Квито-Кванавале: здесь на расстоянии в 800 километров от Луанды состоялась решающая битва в Гражданской войны в Анголе и Намибийской войны за независимость. Дату сражения отмечают сразу несколько стран на юге континента.

Гид мемориала Жоаким Мулонзено Кайм рассказывает: "Конечной задачей этого сражения было освобождение юга Африки, Нельсона Манделы, обеспечение независимости Намибии, победа над апартеидом. Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш позднее сказал, что сражение отразило всю мощь международной солидарности, приблизило освобождение юга Африки и принесло признание государственности на континенте".

Борьба велась за контроль над важным военным аэродромом Квито-Кванавале; сражение стало самым масштабным в Африке после окончания Второй мировой войны. Сегодня в Квито-Кванавале действует новый аэропорт. Неслучайно: этот район - один из центров африканского экотуризма, образующий региональный треугольник с городом Маун в Ботсване и водопадом Виктория в Зимбабве.

Ангольские власти активно инвестировали в развитие инфраструктуры провинции, где сегодня царит мир, а фермеры тщательно возделывают поля. Плодородие здешней земли поддерживают пересекающие регион реки Кванавале и Квито. Они имеют стратегическое значение для обеспечения уникального биоразнообразия

Заместитель директора туристического центра бассейна Окаванго Жоау Баптишта Себаштьяу уточняет: "У нас тут первозданная природа, прекрасные пейзажи, реки. Мы думаем, что пришло время показать миру, что Ангола - замечательное направление для туризма. В нашем распоряжении, к примеру - 2 национальных парка, мы развиваем заповедник "Каза", а это - 9 тысяч квадратных километров. Заповедная зона простирается на территорию 5 стран - Анголы, Ботсваны, Намибии, Замбии, Зимбабве. Проект нацелен на сохранение биоразнообразия и формирование международного туристического направления".

Мы продолжаем знакомство с провинцией в компании Стефана ван Вика. Этот предприниматель из Намибии выкупил часть природного комплекса на одном из притоков реки Окаванго. Заповедник находится в удаленном месте: Стефан обнаружил эту жемчужину с воздуха и сразу оценил ее потенциал: "Здешние реки питают дельту реки Окаванго, фактически формируют ее, - поясняет он. - Река часто выходит из берегов, разливается, что очень важно для экосистемы региона".

После нескольких часов путешествия через местные леса, где произрастают редчайшие деревья, журналисты остановились на ночевку - с тем, чтобы рано утром понаблюдать за животными, выбравшими эту зону своим домом. Стефан рассказывает и показывает: "Мы - в пойме реки Куатир. Мы установили камеры, чтобы отследить, какие именно животные обитают в этом районе, кого привлекают здешние воды. Давайте я вам покажу, что мы сняли... Видите, здесь живут и антилопы, в том числе семейства ситатунга, и леопарды, и гиеновидные собаки, и тростниковые козлы".

В нескольких близлежащих деревнях, вдали от шума и суеты Луанды и Менонге, столицы провинции, жизнь течет медленно и гармонично. Стефан поясняет, почему он решил закончить дела в Намибии и окончательно перебраться в Квандо-Кубанго: "Да, я решил приехать сюда, чтобы начать новую жизнь. Мы работаем ради природы, мы - ее хранители. То, что вы видит вокруг - дикие, первозданные пейзажи; это один из крупнейших заповедников нетронутой природы в мире, работать здесь - одно удовольствие".