Нагорный Карабах: идут тяжёлые бои

Тяжёлые бои идут на большей части фронта в Нагорном Карабахе.

Азербайджан объявил, что он отвоевал село Мадагиз, и это позволяет ему контролировать дорогу, связывающую регион с Арменией. О "значительном продвижении азербайджанских войск" заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в очередной раз подтвердив свою полную поддержку "братскому народу".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на выводе армянских войск с "оккупированных территорий". В субботу он направил благодарственное письмо Эрдогану.

О военных потерях власти Баку не сообщает; по данным Генпрокуратуры, с начала боевых действий в зоне конфликта погибли 22 мирных жителя, ранены 74.

Власти Степанакерта и Еревана факт значительного продвижения азербайджанских войск отрицают. По словам президента непризнанной республики Араика Арутюняна, который сам отправился на передовую, "Армия обороны в субботу улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения". Арутюнян также заявил, что мирное население Нагорного Карабаха ещё более интенсивно обстреливается с азербайджанской стороны, использующей системы "Полонез" и "Смерч".

Минобороны Армении сообщило о гибели в зоне конфликта более 240 военнослужащих и добровольцев, назвав их поимённо.