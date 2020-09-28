Война в Карабахе: почему сейчас?

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились всего два месяца спустя после июльских событий на армяно-азербайджанской границе, получивших название "Четырёхдневной войны". Чем это объясняется? Почему именно сейчас? И каковы особенности нынешнего обострения?

Свои мнением с нами поделился ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов:

_"Здесь несколько причин существует. Первая, которая, как мне кажется, на поверхности - это отсутствие переговорной динамики. (...) Следующий важный момент - это то, что страны-сопредседатели Минской группы, каждая из своих резонов, внимание несколько ослабила к динамике карбахского урегулирования. (...)

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В Штатах - сосредоточение на выборах и, если говорить о внешнеполитической ситуации - это Балканы и Ближний Восток. Франция- это европейская повестка и Средиземноморье. Россия - вот сейчас ситуация в Белоруссии, сложные отношения с Западом, новые обострения, скажем так, в связи с известными событиями.

Проазербайджанская оппозиция Турции не новость, но вот такой масштаб этой поддержки, такая фокусировка и концентрация - это, пожалуй, некоторая новая ситуация. Сергей Маркедонов ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

И в этой ситуации, вот в эти два месяца мы видим сильное укрепление позиций Турции. Турция не сопредседатель, подчёркиваю, а член Минской группы ОБСЕ. Но это единственный член Минской группы, который без всяких нюансов поддерживает Азербайджан. Я напомню, что в июле прошли крупные азербайджано-турецкие учения. Было очень много заявлений турецких официальных лиц о неэффективности ОБСЕ и, в частности, Минской группы. Были жёсткие заявления Эрдогана - так, на 75-ой Генассамблее ООН, касающиеся Армении. Вот, наверное, такая совокупность факторов роль и сыграла.

Я сразу хочу подчеркнуть, что проазербайджанская оппозиция Турции не новость, но вот такой масштаб этой поддержки, такая фокусировка и концентрация - это, пожалуй, некоторая новая ситуация".