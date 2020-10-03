Не время для премьеры: показ фильма о Бонде снова отложен

Создатели фильма «Не время умирать», 25-го в серии фильмов о Джеймсе Бонде, снова отложили его премьеру. На сей раз – на 2 апреля 2021 года.

Показ фильма на больших экранах должен был начаться еще в апреле этого года. Но на это время пришелся самый пик коронавирусной пандемии, в связи с чем премьера была перенесена на 20 ноября. Но вторая волна заражений, точнее связанное с ней закрытие кинотеатров,вынудила снова отложить показ фильма, который, по словам, его создателей, "должны посмотреть зрители по всему миру".

Компания Metro-Goldwyn-Mayer, вложившая в фильм около 250 млн, несёт убытки из-за переноса премьеры, так как ей приходится продлять контракты с рекламодателями. Но в случае показа фильма в немногочисленных и полупустых кинотеатрах – эти убытки были бы гораздо более значительными.