Ураган в Свердловской области: 4 погибших

Четыре человека стали жертвами урагана в Свердловской области, трое из них - в Екатеринбурге. Пожилая женщина скончалась от тяжёлой травмы головы после падения на неё ветки дерева. Ветер опрокинул строительный кран, при падении был ранен рабочий, он умер в больнице. Ещё один человек был убит снесёнными порывом ветра железными воротами, а в городе Арамиль на мужчину упала кровля здания.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 м/сек, повалил около 100 деревьев, сорвал крыши с 13 зданий, повредил 20 автомобилей и оставил без электричества 135 тыс жителей.

В ликвидации последствий непогоды в Свердловской области задействованы около 300 человек и около сотни единиц техники.