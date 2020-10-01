Россия, Франция и США призывают прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Президенты России, США и Франции "решительно осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта" и призывают "к немедленному прекращению боевых действий". Об этом говорится в совместном заявлении трёх сопредседателей Минской группы.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон также призвали руководство Армении и Азербайджана "без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования" и под эгидой Минской группы ОБСЕ.

По прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе глава Французской республики заявил: "Мы приложим все усилия, чтобы - с одной стороны - добиться скорейшего прекращения огня, а с другой - вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Хотел бы однозначно заявить: по нашей информации, удары, нанесённые в воскресенье с территории Азербайджана, ничем не оправданы. Я попросил объяснений у президента Алиева. На сегодняшний день мы также располагаем достоверными сведениями о том, что боевики исламистских группировок в Сирии оставили позиции и направились через Газиантеп в театр военных действий в Нагорном Карабахе".

Главы трёх государств и сопредседатели Минской группы выразили соболезнования семьям убитых и раненых в результате боевых действий. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, с тех пор там идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.